Euroopa õukondade stiilseim naine polegi Kate ega Meghan, vaid ...  

Ajakiri Tatler kuulutas Euroopa õukondade stiilseimaks liikmeks Beatrice Borromeo (36). Kui tema nimi pole teile tuttav, ärge heitke meelt - tegu on itaalia modelliga, kes 2015. aastal naitus Monaco printsessi Caroline'i poja Pierre Casiraghiga.

Beatrice on ka ise aadlisoost ning nagu näha, on tema stiilitunnetus laitmatu.

Mõistagi aitab šikke rõivaid välja kanda sihvakas figuur, mis ei viita millegagi, et Beatrice'il on kaks last. Diori moemaja kuulutas kauni itaallanna oma tänavuseks saadikuks ehk firmanäoks.