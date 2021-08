Argo Aderi abikaasa Maarja Kerner-Ader: nii rasket aastat nagu oli viimane abielu aasta polegi enne olnud 

Maarja annab sotsiaalmeedias teada, et kolm aastat tagasi abiellus ta oma abikaasaga ja neil on kolm pisikest last. „Kõik on olnud imeline ja hea,“ annab ta teada, et on õnnelik.



“Siiski on olnud ka raskusi, nagu meil kõigil. Või on keegi, kellel pole olnud suhtes kunagi ühtegi raskust?“ kirjutab Maarja. „Võin julgelt öelda, et nii rasket aastat nagu oli viimane abielu aasta, polegi enne olnud. Naljakas on, et mingid asjad, mis juhtuvad, teevad sind veel tugevamaks ja lähendavad veel rohkem. Aga ma ausalt ei tea, miks nii on, et mind on rasked ajad niivõrd palju õpetanud ja tugevamaks teinud. Tunnen, et olen kõigeks võimeline, suudan kõike ja mul on tugev ja õnnelik abielu.“