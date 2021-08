Estonia esisolist Anatoli Arhangelski võitleb elu eest Itaalias: tema transportimine pole enam võimalik  

Eesti Balletiliidu juhatuse esimees Triinu Upkin tõdeb, et Anatoli arsti sõnul pole tema transportimine enam võimalik ja ravi jätkatakse Itaalias. Viimastel nädalatel on Estonia esisolisti seisund püsinud stabiilne, tänu ravile, millega dr Gian Luigi Gigli on varasemalt päästnud sarnaste sümptomitega ravimatu haigusega patsiendi elu.

Pärast koroona põdemist nakatus Anatoli haruldase haigusega. Kuigi Eesti arstid ei osanud talle diagnoosi panna, sai ta itaalia spetsialistidelt diagnoosi kätte: ta põeb prioonihaigust.

Eesti Rahvusballeti esisolisti Anatoli Arhangelski seisukord on pidevalt halvenenud ja ta jäi ravile Itaaliasse dr Gian Luigi Gigli juurde. Doktor Gigli on varem päästnud sarnaste sümptomitega ravimatu haigusega patsiendi elu eksperimentaalse dieedipõhise raviga, millega alustas ka Anatoli ravimist. „Kuna antud hetkel ei ole kaotada midagi, siis loomulikult proovime seda varianti,“ tõdes Anatoli abikaasa Marika intervjuus Õhtulehele. Ta kiitis ka Udine haigla personali, kes hoiavad Anatolit kui kõige kallimat last.

Marika sõnul on Anatoli haigus kulgenud arstide imestuseks ootamatult intensiivselt ja kiiresti halvenevalt. Arstid kahtlustavad, et Covid-19 on aktiviseerinud ja kiiresti arenema ässitanud haiguse, mille kolle organismis olemas oli, kuid mis oleks võibolla välja löönud alles hilisemas eas, kui üldse.