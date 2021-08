Harry Kõrvits: kui Charlie Watts läinuks Rollingutega taas lavale, oleks ta ehk trummide taga kustunud – see oleks muidugi ilus surm

24. augustil suri 80aastasena Rolling Stonesi trummar Charles Robert Watts. Rock Hoteli trummar Harry Kõrvits (68) sõnab: „Paljud võivad öelda, et ei Ringo ega Charlie polnud mingid trummarid, aga need ütlejad võivad kukele sõita!“ Trummar Reigo Ahven (39) sekundeerib: „Charlie Wattsi trummimäng on nagu poeesia – vähe tähemärke, aga palju sisu.“