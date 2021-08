"Nevermindi" kaanebeebi kaebas Nirvana seksuaalse ärakasutamise eest kohtusse 

Neljakuine Spencer ujub ühel kõigi aegade tuntumal plaadikaanel alasti vees, küünitades dollarilise rahatähe järele. Poiss oli Nirvana esimese stuudioalbumi fotograafi Kurt Waddle'i sõbra poeg, kirjutab Consequence.net. Plaadifirma Geffen tõrkus esialgu palja nokuga fotot avaldamast, kuid Nirvana liider Kurt Cobain nõudis, et pilti ei tsenseeritaks. Ainsa kompromissina oli ta valmis avaldama plaadikaane strateegilisse paika asetatud kleebisega, millel seisaks: „Kui see teid solvab, olete ilmselt kapipedofiil.“

Cobain läks 1994. aasta aprillis vabasurma. Nüüd aga on 30aastane Spencer Elden muusiku pärijad ning Nirvana elusolevad liikmed kohtusse kaevanud. Tema väitel ei andnud tema toonased eestkostjad foto kasutamiseks ametlikku luba. Lisaks väidab Elden, et tegu on lapspornoga, ning heidab ette, et tema suguelundeid ei varjatud fotol kokkulepitud kleebisega.

Consequence.net märgib, et varem on Elden olnud albumikaane suhtes hoopis soosivam. Viis aastat tagasi lavastas ta „Nevermindi“ 25. aastapäeva puhul oma kuulsa foto uuesti. Toona ütles ta New York Postile: „Ütlesin fotograafile: „Teeme ikka alastipildi.“ Aga tema meelest olnuks see imelik, nii et kandsin siiski ujumispükse.“""