Bändikaaslased mälestavad Rolling Stonesi trummarit Charlie Wattsi 

Mõni nädal tagasi ilmnes, et Watts peab ootamatu lõikuse tõttu loobuma rollingute septembrikuisest USA turneest. The Guardiani teatel raviti nimekal trummimehel 2004. aastal kurguvähki. Eile aga teatas Rolling Stonesi pressiesindaja, et 80aastane Watts suri Londoni haiglas pereliikmetest ümbritsetuna. „Charlie oli armastatud abikaasa, isa ja vanaisa ning Rolling Stonesi liikmena ka oma põlvkonna paremaid trummareid.“

Rollingute liider Mick Jagger avaldas sotsiaalmeedias foto Charliest trummide taga. BBC Newsi teatel on kaader pärit Wattsi esinemisest oma džässbändiga The ABC and D of Boogie Woogie 2010. aasta jaanuaris Šveitsis.