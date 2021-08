Suri Rolling Stonesi trummar Charlie Watts  

Tänavu aprillis tunnistas Rolling Stonesi kitarrist Ronnie Wood, et koroonapandeemia ajal diagnoositi tal väikerakuline vähk. Juba 2017. aastal kopsuvähiga võidelnud muusik kasvatab koos noore abikaasaga viieaastaseid kaksiktütreid. Ravi ja paranemise ajal mõistnud Ronnie - kuue lapse isa -, et tal tuleb leppida: mis tuleb, see tuleb. „Ma ei saa teha muud kui positiivne püsida, olla tugev ja võidelda, aga ülejäänu on kõrgemate vägede teha,“ ütles ta kevadises intervjuus.