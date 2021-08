ESIMENE KOOLIPÄEV | Jevgeni Ossinovski 1. septembri eel: kuidas küll mu esimene laps juba kooli läheb? 

Ossinovski poeg asub õppima Tallinna Avatud Kooli, mille kasuks langetas perekond otsuse juba tükk aega tagasi. „Olen sellele koolile kaasa elanud juba pikemat aega. Avatud Kool püüab pakkuda õppijakesksemat pedagoogilist mudelit ja arendab eesti-vene kakskeelsust, mis on meie laste eripära,“ ütleb ta, et pere mõlemad lapsed on teadlikult kakskeelsetena kasvatatud.