LÕPUKS OMETI! Perekond Rõivas kolib Nõmmele Taavi lapsepõlvekoju. Luisa: kodu on meie kindlus 

Hiljaaegu külastas Luisa aga Star FM-i hommikuprogrammi, kus avaldas, et neil on kolimine pooleli. „Praegu on sport, lapsed, kolimine, puhkamine ja siis natukene laulan ka,“ kirjeldas naine kiiret elutempot. Ta lisas, et nad on neli aastat paiksed olnud ja kibelevad nüüd suve lõpus valmivasse majja Nõmme mändide all. „Tahaks oma koju,“ sõnas lauljatar raadiointervjuus.