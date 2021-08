HÜVA NÕU | Loodusterapeut soovitab: viirushooajal eelista lihtsaid ravimtaimi, mitte laboris loodud tooteid 

Herbazeni looja, joogatreener ja loodusterapeut Mai-Liis Kivistik selgitab, et loodusterapeut ehk herbaatik ehk fütoterapeut on holistilise maailmavaatega taimefänn, kelle eesmärk on tuua inimese ellu sügav kontakt loodusega. Ta sõnab, et inimene peaks sõltuma loodusest ja olema sellega vahetus kontaktis, sest sealt tuleb kõik eluks vajalik. Igaüks meist on osa suurest tervikust. Keskkond, milles elame, mõjutab meid ja meie omakorda mõjutame keskkonda.