GALERII | Jazzilegendid avasid festivali Jazzkaar 2021 

„Rõõmustame, et Eesti kultuurielu saab jätkuda – festival Jazzkaar toob kõik kontserdid turvaliselt kuulajateni. Aasta on eriline, kuna festival toimub esmakordselt suvel on rohkem vabaduse- ja suvetunnet. Festivali raamivad kahe suurepärase orkestri kontserdid meie silmapaistvate jazzartistidega – avakontserdil esinevad Raivo Tafenau ja sõbrad koos Tallinna Kammerorkestriga ning viimasel päeval Kristjan Randalu ja New Wind Jazz Orchestra maineka saksa helilooja ja dirigendi Wolf Kerscheki juhatusel. Ja pöidlad pihku, et saaksime novembris kuulda esialgselt festivali perioodi planeeritud superstaari – Jazzkaare peaesinejat Dee Dee Bridgewaterit koos Estonian Dream Big Bandiga,“ tutvustab festivali kunstiline juht Anne Erm kontserte.