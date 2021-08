Suri ansambli UB40 asutajaliige Brian Travers 

Tänavu juunis teatas UB40 solist Duncan Campbell, et peab tervislikel põhjustel lavalt taanduma. Ta oli asunud oma venna Ali asemel UB40 etteotsa 2008. aastal, kui Ali oli mänedžmendiga tülli pööranud ja lahkunud. Kuid mullu augustis üle elatud insult ja kestvad terviseprobleemid sundisid teda kontserditegevusest loobuma. Juuli algul andis UB40 teada, et Duncani asemikuks saab Matt Doyle, kes on tuntud reggae-bändist KIOKO.