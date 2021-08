Monaco vürstinnale tehti nelja tunni pikkune operatsioon 

Suvel said hoogu juurde kõlakad Monaco vürsti ja vürstinna peatsest lahkuminekust - miks muidu elaks kaunis Charlene juba mitu kuud oma endisel kodumaal Lõuna-Aafrika Vabariigis? Ent väidetel vürstinna tõsistest terviseprobleemidest on tõepõhi all.