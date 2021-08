Kanye West ja vene supermodell läksid lahku 

Kim Kardashianist lahku läinud Kanyet tabati vene modelli seltsis esmakordselt juunis. People'i allikate andmeil polnud nende vahel midagi tõsist juba algusest peale. „Kanye on olnud hõivatud tööga ja oma lastega. See on tema fookus. Tal polegi praegu kohtingutel käimiseks aega. Aga Irina on tema meelest võrratu. Nad jäävad sõpradeks.“