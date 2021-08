ESIMENE KOOLIPÄEV | Anni Arro pisut pabistab: oleks masendav, kui tütar peaks kohe esimeses klassis jääma distantsõppele 

Anita Astrid ootab Anni sõnul esimesse klassi minekut juba väga ja on ärevuses. Õppima suundub ta Jakob Westholmi gümnaasiumisse, kuna kool asub mugavalt kodu lähedal. „Anita saab varsti ise koolis käima hakata, ei pea teda kogu aeg autoga sõidutama, mis oli minu jaoks väga tähtis argument. Lisaks on Westholm igati soliidne ja hea kool. Anita käis ka seal eelkoolis ja talle väga meeldis, nii et tee on juba selge,” ütleb Anni.