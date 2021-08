Lydonil ei õnnestunud keelata Sex Pistolsi muusika kasutamist uues seriaalis 

BBC Newsi teatel kaebasid Sex Pistolsi endised liikmed Paul Cook ja Steve Jones Lydoni kohtusse, sest too püüdis keelata bändi muusika kasutamist uues sarjas, mille pealkiri on „Pistol“. Cook ja Jones väitsid, et Sex Pistols oli varem kokku leppinud: sääraseid otsuseid langetatakse enamuse nõusolekul.

„Pistoli“ võtted algasid BBC Newsi teatel märtsis. Kuueosaline sari põhineb Jonesi memuaaridel „Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol“ (2016). Kohtupabereis seisab, et seriaali režissööril Danny Boyle'il oli 2012. aastal õnnestunud saada Lydonilt luba kasutada Sex Pistolsi muusikat Londoni suveolümpiamängude avatseremoonial. Nüüd aga väitis Lydoni advokaat, et uus sari, mida saab tulevikus näha Disney kanalil FX, kujutab tema klienti halvas valguses.