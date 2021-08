LENDAB KÕRGELT! Lavastaja ja helilooja Kaarel Orumägi: mõtlesin, et kui mind näitlejaks ei taheta, teen ise teatri 

Kaarel Orumägi on veerandsaja aasta jooksul saavutanud palju ja äärmiselt aktiivse noore teatrimehe päevad on pikad. „Igapäevaselt on minu põhitööks hääleseadmine, mille kõrvalt juhin Eesti Noorte Muusikaliteatrit. Kirjutan palju muusikat ja muusikale ning lavastan,“ loetleb Kaarel, et elu pakub talle just neid väljundeid, millest ta alati unistanud on.