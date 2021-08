R. Kelly abiellus 15aastase lauljatariga, sest too oli temast rase?!

New Yorgis Brooklynis on viimaks alanud kohtuprotsess USA laulja R. Kelly üle, keda süüdistatakse muuhulgas seksuaalses kuritarvitamises, väljapressimises ja altkäemaksu andmises. Selgus, et R&B-tähe omaaegne kõmuline abiellumine oma 15aastase protežee Aaliyah'ga sai teoks pistisega hangitud võltsdokumendi abil.