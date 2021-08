Teletäht sattus autoavariisse, kui tema onu sai roolis infarkti 

„Meie pere elas eile üle hirmutava ja traumaatilise sündmuse,“ kirjutas Alyssa kolmapäeval sotsiaalmeedias. Tema sõnul sai onu Mitch roolis tõsise infarkti. Näitlejanna on piiritult tänulik inimestele, kes peatusid, et neid aidata, nagu ka parameedikutele, arstidele, õdedele ning UCLA meditsiinikeskuse teistele töötajatele. „Onu Mitch on meie peres niivõrd tähtis liige. Ta on iga päev meiega, veedab aega mu lastega ning osaleb meie elu igas tähtsamas hetkes. Ta on endiselt haiglas ning me ei tea, kas ta tuleb sellest välja.“