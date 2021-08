KUULSA SÕBRA JÄLGEDES JUUTUUBERIKS! Zevakini "wingman" Robin Valting: olen Andreile tänulik, et ta suunab ja aitab 

„Meil on väga sarnane huumorimeel ja sellepärast see dünaamika ka toimib,“ jutustab Robin Valting, kelle tähelend meelelahutusmaailmas sai alguse, kui ta hakkas hea sõbra Andrei Zevakini videotes figureerimima. Praeguseks on kutid moodustanud vinge YouTube'i-duo ja naerutavad igal nädalal sadu tuhandeid inimesi. Zevakin oli Pluuto loo „Wingman“ kaasautor. Kas päriselus on ta aga ka Robinile wingmaniks?