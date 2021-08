Little Mixi lauljatar Perrie Edwards sai emaks 

Kuus päeva enne Perriet oli oma lapseootuse teatavaks teinud ka tema ansamblikaaslane Leigh-Anne Pinnock. 14. augustil avaldatud foto saateks kirjutas lauljatar, et kauaoodatud sündmus on kohe-kohe käes.

Tema pole oma beebi sünnist aga veel teatanud ning Daily Maili andmeil on paljud fännid kindlad, et tegelikult on Leigh-Anne'i laps juba ilmale tulnud, kuid ta on eelistanud sellest esialgu vaikida.