Mõõt sai täis!? Kuninganna Elisabeth II astub Harry ja Meghani vastu võitlusesse juristidega 

Kuninganna leiab, et talle aitab ja väidetavalt andis nõunikele käsu, et koostöös juristidega tuleb plaan Harry ja Meghani vastu plaan paika panna.

Kunngakojale lähedane allikas räägib, et 95aastane kuninganna on korduvate rünnakute pärast juba meeleheitel. „On teatud piir, kui kaua seda talutakse ja see on nüüd käes,“ lisab ta.