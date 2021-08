Suri vendadebändist The Everly Brothers tuntud Don Everly 

Kantrilauljate perest pärit Don Everly ja tema vend Phil lõid 1950.-1960. aastatel üle maailma laineid selliste hittidega nagu „Bye Bye Love“ ja „All I Have To Do Is Dream“. Mitmehäälsest laulust tuntud duo mõjutas BBC Newsi teatel nii biitleid kui ka Simon & Garfunkelit.