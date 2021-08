TÄHETARKUS 23.–29. AUGUST | Elizabeth Samose saarelt: tulekul on intensiivne ja salapärane täiskuu  

Sellest nädalast on tuline Lõvienergia kadunud ja Päike on liikunud Neitsi tähemärki. Ka Merkuur ja Marss on Neitsis, seega on praegu põhiline rõhk rutiinil, tervisel ja mõttetööl. Veenus on jätkuvalt Kaaludes, seega võib inimeste armuelu üsnagi huvitav ja mitmekesine olla.