PÄEVAHOROSKOOP: reede, 27. august  

Tegemist on palju, plaanid võivad käigu pealt muutuda. On rahulikum, kui töötad üksinda. Keerukaks kisub, kui töökaaslased on ühtlasi sõbrad – te ei ole kõiges ühel nõul.

Saad õppetunni suheldes vanemate või lähisugulastega. Tegemist võib olla nii positiivse kui negatiivse kogemusega. Kindel on aga see, et juhtum on õpetlik.