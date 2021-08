Viivi Sõnajala poeg Siim: „Ema unistas, et tema peres oleks viis last. See unistus täitus.“

HETK ENNE LAHKUMIST: Siiri kaksikõe Viivi sarga juures. Jumalateenistusel luges Siiri ette ka kaks oma õele pühendatud luuletust. Foto: Grete-Elisabeth Lauri

Päev pärast taasiseseisvuse väljakuulutamist on keskpäevane Vabaduse väljak pigem inimtühi. Jaani kiriku ees seisavad matuseauto ja must mikrobuss. Pühakoja uksed on valla, aga et sisse pääseda, tuleb mask ette panna. Mustas ülikonnas ja valgete kinnastega mees ulatab igale siseneda soovijale musta maski. Altari ees katafalgil seisab tammepuust kirst ja selle ees suur portreefoto, millelt vaatab vastu Viivi Sõnajalg, näol soe naeratus.