PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 23. august 

Ära solvu, kui armastatud inimene ei ole sinuga samal lainel. Keerukate teemadega tegele üksinda, su süvenemisvõime on suurepärane.

Et naisi hästi mõista, on vaja suhelda erinevate naistega, ja mitte pinnapealselt, vaid usalduslikult. Et meestest aru saada, tuleb jällegi rääkida mitmete meestega.