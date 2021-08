Britney Spears on politsei uurimise all: väidetavalt ründas superstaar oma töötajat 

Hetkel uurib Ventura maakonna politsejaoskond superstaari väidetavat väärtegu. Kapten Eric Buschow kinnitab väljaandele, et laulja on rünnakus kahtlustatav pärast seda, kui töötaja teatas, et 39 aastane Spears ründas neid tema kodus vaidluse ajal. „Lõppkokkuvõttes edastatakse see uurimine advokaadibüroole läbivaatamiseks. See on väike väärteo uurimine,“ ütleb kapten Buschow ja lisab, et vigastustustest pole teatatud.