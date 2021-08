GALERII | Viimsele teekonnale saadeti ootamatult meie hulgast lahkunud Viivi Sõnajalg

Viivi ärasaatmine toimub Tallinnas Jaani kirikus. Kõik, kes soovivad Viiviga hüvasti jätta, saavad seda teha ajavahemikus 11.00 – 13.00. Kiriku uksed on avatud, mängib vaikne muusika ja leinajaid juhatatakse kirikusse väikeste gruppidena, kehtib 50 inimese piirang.

„Meie kallis Viivi oli meie pere ingel. Teda on jäänud leinama abikaasa, viis last, lapselapsed ja kogu ülejäänud Sõnajalgade pere. Nii palju jäi tegemata, nii palju jäi ütlemata. Tema inimkehas tuksunud inglisüda lakkas löömast. Ootamatult. Enneaegselt,“ kirjutas perekond Sõnajalg.

Kohtuarstliku ekspertiisi kohaselt põhjustas Viivi surma südamepuudulikkus.

„Ainus, mis meile selles kurbuses lohutust annab, on kindel teadmine, et meie ingel läks Jumala juurde, kus ei ole valu ega pisaraid ja kus ta jätkab palvetamist meie kõigi eest. Viivi lahkumine on meid veelgi tugevamini kokku sidunud ja õpetanud kui habras on inimelu ja kui tähtsad me üksteisele oleme,“ lisas perekond.

Muusik Viivi Sõnajalg suri 58aastasena. Naise surnukeha leiti teisipäeva hommikul Pärnu maantee korterist. Viivi Sõnajala abikaasa oli Oleg Sõnajalg.

Viivil ja Olegil on viis täiskasvanud last – Taavi, Mikk, Siim, Roose-Maria ja Inglismaal elav Triinu (kus tema nimi on Katarina Sophia).

Märtsis Kroonikale antud intervjuus rääkis Viivi, et teda oli tabanud terviserike – ta kaotas teadvuse ja sattus haiglasse. „Mul tekkis tol päeval väga tugev peavalu, äkiline peavaluhoog eimillestki, ja hakkas väga halb. Minuga ei ole kunagi varem midagi sellist juhtunud,“ rääkis Viivi. Ta viidi haiglasse, kus ta lamas seitse tundi. „Nad ei jõudnudki nii kaugele, et seda uurida. Ega minuga ei tegeletudki. Mind pandi ühte voodisse ootama. Hakkasin tasahilju toibuma ja halb enesetunne läks üle. Ühel hetkel tundsin, et kõik on korras, tõusin voodist ja tulin tulema,“ rääkis ta.