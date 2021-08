ÜLLATUS: Miljardär Kylie Jenner ootab teist last 

Paaril on juba 3aastane tütar Stormi ja Jenner on olnud avatud, et soovib oma pisitütrele õde-venda. Allikas ütles ajakirjale, et kogu pere on põnevil.

Uudis tuli pärast seda, kui Caitlyn Jenner äratas neljapäeval spekulatsioone, teatades, et ootada on taas lapselast, kuid selgus, et see puudutab tema poega Burt Jennerit, kes ootab koos tüdruksõbra Valerie Pitaloga kolmandat last.

Kui Kylie'lt küsiti ajakirja Harper’s Bazaar 2020. aasta märtsikuus antud intervjuu ajal teise lapse saamisest, ütles meigiguru: „Mu sõbrad survestavad mind selle pärast. Nad armastavad Stormit. Kindlasti tunnen survet talle õde -venda kinkida, kuid plaani pole.“