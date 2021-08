GALERII | ROOSIAIA TOP 5 ehk kes pani moevalikuga täppi? Asjatundja: mood on praegu pausil, aga see on loogiline kriisi tagajärg

„Mood on praegu täiesti pausi peal. See on väga loomulik, ettearvatav ja loogiline kriisi olukorra tagajärg. Kuna üritusi ja igasuguseid kogunemisi on suht vähe inimestel pole nii suurt vajadust nii tihti kui varem garderoobi uuendada. Seega on eriti huvitav vaadata, mida vastuvõttu külalised on suutnud sellistes keerulistes tingimustes kokku panna,“ tunnistab moeguru Tim Bluz.