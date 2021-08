ÕL VIDEO | Pärimusmuusik Mari Kalkun: 40 kraadiga pole varem laval olnud  

Mari Kalkun tõdeb, et suvi oli väga töökas ja tõi ka välja teenitud tulu. „Minu meelest oli see suvi tohutu kultuuripidu,“ tunnistab Mari, et esinemiste hulk oli suur. „Toimus palju sündmusi, kontserte, festivale ja igasuguseid ettevõtmisi. Selline tunne oli küll, et kultuur õitseb ja kõigil on nälg kultuuri järele niivõrd suureks paisunud. Kõik tulid oma kodudest ja maakohtadest välja,“ sõnab ta.