ÕL VIDEO | Värske abielupaar Allar ja Heidi Jõks jõudsid altari ette tänu pojale: tahtsime, et kõigil oleks üks perekonnanimi ja mõte 

Just roosiaia vastuvõtul 2018. aastal avaldas paar Kroonikale, et on kihlatud. „Lubadus on peaaegu teostatud juba, kuid kuupäev on paika panemata,“ rääkis Heidi Vilu. Paar avaldas, et kihlasõrmus on naisel juba sõrmes, kuid abiellumise kuupäev on paika panemata. „Midagi peab saladuseks ka jääma, et saaks järgmine aasta küsida, kui kaugel see projekt on,“ kostis Allar Jõks, kes 2016. aastal presidendidebatil osaledes kinnitas, et kavatseb elukaaslasega abielluda.