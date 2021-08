ÕL VIDEO | Rein Rannap väisas roosiaia pidu õe valmistatud kostüümis: tema tegi tänavu ka presidendi vastuvõtukleidi 

Rannapi sõnul on vinge pintsaku teinud tema oma õde Mareli Rannap. „Ta on rahvaloomingu asjatundja ja käsitööline. Tema ise mõtles selle välja ja teostas ise,“ ütleb muusik.

Tegelikult valmis pintsak juba suvetuuriks, kus esitati Rannapi tuntud laule. „Ka seal on ju palju rahvuslikku ja isamaalist teemat,“ arvab Rannap.

Muu hulgas teatab Rannap, et tema õde oli ka see, kes tänavu 24. veebruaril Vabariigi aastapäevaks presidendiproua kleidi, õigemini kogu kostüümi välja mõtles, kujundas ja valmistas, kujund. „Ta on seda õppinud ja praegu õpetab ka ise. Paljud tema asjad valmivad näiteks vildist,“ kiidab Rein oma õde.