FOTOD | Iseseisvuse taastamise tänukivi pälvis tänavu Eesti diplomaatiline korpus: see on kinnitus, et välisteenistusele saab kindel olla ja meie huvid hästi hoitud  

Riigipea Kersti Kaljulaid ütles, et sel aastal annab ta tänukivi üle mõeldes Lennart Meri sõnadele: „Aega on meil vähe ja väikeriike aeg ei oota.“

„Kiiresti pidime saama tõsiselt võetavaks partneriks oma tänastele liitlastele. Me tulime sellega toime, ei kahelnud kordagi, et meie tulevik on koos vabameelsete demokraatlike riikidega ja oleme valmis kandma koos nendega ühist vastutust. Oleme Euroopa liidu liikmesriik, NATO liige ja ÜRO julgeoleku nõukogu ajutine liige,“ selgitab Kaljulaid. Sestap kuulub riigipea tänukivi Eesti diplomaatilisele korpusele.

„Nii see kindlasti ei ole. See kivi on hoopis kinnitus, et välisteenistusele saab kindel olla, Eesti huvid on hästi hoitud ja Eesti on rahvusvahelises elus halva ilma sõber, kelle peale võib loota ja kellega arvestatakse,“ lisas Laidre.