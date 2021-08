„Korraga tuli jooksuga poiss, kes karjus: „Tankid tulevad!“ ja rahvas pani põgenema…“ 

TELEHUNDID: Äreval päeval AK toimetuses peavad koosolekut Tiit Palu (Enn Eesmaa, vasakul), Andres Noormets (Hagi Šein) ja Rain Simmul (Heimar Lenk). Foto: Ülo Josing / ERR

„Pean tunnistama, et minul oli seda filmi väga tore teha,“ lausub näitleja Tõnu Oja, kelle mängida oli telefilmis „August 1991“ ETV operaatori Aare roll. „Seda, mismoodi ma seda rolli võiksin mängida, kujutasin ette juba stsenaariumit lugedes. Kõik olid absoluutselt dokumentaalsed tegelased ja minagi mõtlesin, kelle järele võiksin joonduda. Aare-kujul ei olnud aga päris seda ühte ja ainust inimest päriselust. Rääkisin režissöör Ilmar Raagiga, kes see võiks olla, ja jõudsime ühe inimese nimeni.“ Kes see küll olla võis?