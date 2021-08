Vaktsineerimispassita Igor Mang: „Ka minul on õigus arvamust avaldada!” 

Mang leiab siiski, et demokraatlikus ühiskonnas peaksid saama arvamust avaldada ka need, kellel süst tegemata. Temal ei jäänud muud võimalust, kui teha seda festivaliaia taga.

„Ma siis jäin sinnasamma seisma. Kaks tundi seisin sissepääsu juures. Mul oli kaasas suur pilt, kus ma hobusega künnan ja sinna juurde tekst „Meie tulevik“,“ räägib astroloog. „Hõikasin seal: „Eestlased, tagasi Vargamäele, puhta loodusliku elulaadi juurde! Õppige vikatiga niitma, hobust adra ette seadma, lehma lüpsma... Märgid näitavad, et saabuvad looduskatastroofid muudavad toidu väga kalliks ja puhta vee väga väheseks. Minge maale – seal on teil puhas vesi ja puhas toit!““

Keegi festivalimeeskonna liige leidis, et tähetarga hõiked rikuvad avalikku korda ning kutsus abiväge, et mees jalust minema toimetada. „Ta helistas turvameestele: „Mang teeb siin nalja, tulge koristage ta ära!“,“ kirjeldab astroloog. „Kui nad tulid, siis näitasin neile pilti ja selgitasin, et see on tehtud Olustvere künnivõistlusel ning mina kutsun inimesi tagasi loomuliku elulaadi juurde. See on ju ometi arvamusfestival ning mulgi peaks olema õigus sõna sekka öelda. Küsisid, kas mul luba on niimoodi piketeerida. Mis luba?! Ma tulin arvamusfestivalile, aga kuna mul ei ole koroonapassi, siis ma ei pääse sisse, sellepärast olengi aia taga! Nad vaatasid, et ega minust suurt ohtu ei ole ja läksid minema.“

Tähetark resümeerib, et inimeste jaotamine väljavalituteks ja väljaheidetuteks ei ole demokraatlikule riigile kohane.