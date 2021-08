VIDEOINTERVJUUD JA GALERII | 30 AASTAT VABADUSTI! Sajad tuntud inimesid tähistasid Roosiaia vastuvõtul vabariigi taasiseseisvumist

20. augustil tähistatakse Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 30. aastapäeva. Sel puhul on Kadrioru roosiaeda suursündmust tähistama kutsutud sadu tuntud ja väärikaid Eesti inimesi. Ka Õhtulehe ajakirjanikud Anu Saagim ja Sten Kohlmann on roosiaias kohal, et tuua vaatajateni kõige vahetumad emotsioonid ja kõige säravamad intervjuud.