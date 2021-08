ONLYFANS KISUB SEELIKUT ALLAPOOLE! Maarjamaa Onlyfansitaride arvamused jooksevad lahku – mõned rõõmustavad, teised lubavad aga privaatsõnumites seksfotosid edasi jagada 

„Olen rohkem nagu poliitik nüüd, et oligi plaanis sisu sutikene viisakamaks teha,“ märgib Helery Tõkke, et OnlyFansi täna välja hõigatud uued reeglid tema tuju ei riku. Erootikatäht Marimumm loodab, et saab oma seksistseene fännidele postkasti edasi poetada, sest raha on vaja – seda enam, et pulmad on tulemas. Tagasihoidlikumad neiud Sandra Roosme ja Desiree Mumm hindavad aga, et uued reeglid parandavad OnlyFansi mainet.