Inimesed IGOR VOLKE X-TOIMIKUD Igor Volke: tulnukad käisid Eesti iseseisvumist ette kuulutamas Sirje Presnal , täna 22:30 Jaga: M

EI MIDAGI JUHUSLIKKU: Ehkki paljud toonastes protsessides osalenud inimesed on esile tõstnud juhuse faktorit, on Igor Volke kindel, et Eesti iseseisvumises ei olnud midagi juhuslikku, vaid see oli kõrgemalt poolt nõnda seatud. „Inimene peab õppima sõnumeid ja märke lugema. Eriti neid, millega kõnetab meid kõrgem,“ sõnab ta, osutades maavälise toonasele toetusele. „Oma kultuurile tuleb olla truu ja seda armastada. Kuid kõrgemat kultuuri osa ei tule mitte ignoreerida.“ Foto: Grete-Elisabeth Lauri