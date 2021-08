VANILLA NINJA UUS TULEMINE! Ninjatarid kolmandast singlist: see on meie esimene rahvusvahelisele turule mõeldud muusikavideo, mis filmitud Eestis 

Vanilla Ninja avaldas täna uue loo pealkirjaga „The Reason Is You“. Tegemist on juba kolmanda singliga, mis bändil selle suve jooksul ilmunud on. Samuti on tegu ühega 14st värskest loost, mis jõuab ninjade 8. oktoobril ilmuvale comeback-albumile „Encore“.



Piret Järvis-Milderi sõnul on tegemist erilise muusikavideoga: „Oleme oma karjääri jooksul käinud filmimas nii Islandil, Lõuna-Aafrika vabariigis, Mallorcal kui väga mitmel korral Saksamaal, aga Eestis seni veel mitte. Seega oli meil tõsiselt hea meel lõpuks kodus oma muusikale visuaal luua, sest me oleme sellest nii pikalt unistanud!“



„The Reason Is You“ video on üles võetud Kultuurikatla katelde saalis ning ehkki klipi režissööriks on sakslane Oliver Sommer, siis võttemeeskond koosnes enamjaolt eestlastest. Video operaatoriks oli Mart Vares, stilistika eest hoolitses Karolin Kuusik, ninjadele tegid meigi Kaia Triisa ja Mammu ning trummide taga möllas üks Eesti parim löökriistamängija – Borkat.



Kuigi lugu on bändi Spotifys juba kuulatav, siis video jõuab YouTube'i 20. augusti õhtul kell 21.00.

„The Reason Is You“ oli esimene laul, mille möödunud aasta lõpul taasühinemisest teavitanud Vanilla Ninja uut materjali tehes salvestas. Bändi esilaulja Lenna Kuurmaa nendib, et tegemist on väga olulise looga: „“The Reason Is You“ oli esimene demo, mille produtsent David Brandes meile saatis, kui uuesti kokku tulemist arutama hakkasime. Kui see lugu poleks superveenev olnud, siis me poleks täna siin.“