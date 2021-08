Afganistani kuulsaim naispopstaar pääses riigist põgenema 

„Minuga on hästi ja ma olen elus,“ teatas Aryana sotsiaalmeedias. „Pärast mõnda unustamatut ööd olen jõudnud Katari. Ootan siin oma viimast lendu Istanbuli,“ lisas naine, et plaanib elama jääda Türki.

„Kui olen koju jõudnud ning minu mõtted ja emotsioonid on normaliseerunud, on mul teiega palju lugusid jagada,“ kirjutas ta Instagramis oma 1,3 miljonile jälgijale.

Aryanal vedas, sest mitmed teised prominentsed naised on Talibani poolt vallutatud Afganistanis lõksus. Näiteks on islamiradikaalid arreteerinud riigi esimese naiskuberneri Salima Mazari. Kardetakse, et Mazari võidakse hukata.