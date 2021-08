Armas austusavaldus! Rainer Vakra kolmas poeg sai nime vanavanaisa järgi 

„Statistikaameti lehelt selgus, et 2021. aasta 1. jaanuari seisuga oli eesnimi Kustav Eestis 49 mehel. Ehk siis Kustav 50. on sündinud. Aitäh kõigile, kes paar kuud tagasi nimeotsingu üleskutsele reageerisid. Teie pakkumised olid igati abiks ja kaalumisel. Ka Kustavi nimi oli seal valikuna kenasti kirjas,“ lisab ta.

Ema ja lapsega on kõik kenasti. „Beebi on siiani olnud tubli magaja ja piimasõber. Marilin on loomulikult pingutusest väsinud, aga rõõm, rahulolu ja tunne, et oled kõikvõimas, ületab kuhjaga kõik muu. Meie ei maga, muudkui imetleme teda,“ ütles Rainer.