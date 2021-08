Liis Lusmägi lahkub „Duubli“ saatejuhi kohalt: naljaga pooleks on põhjused Helmed, kortsud ja küttehinna tõus

Liisi sõnul on alles jäänud rohke teadmistepagas, vankumatu eetrinärv, säravad silmad ning oskus olla olemas. „Ma ei ole kurb. Olen kogemuse eest tänulik. Olen asjade käiguga rahul ja virisemine oleks kurjast. Hästi sai tehtud ja õigel ajal lõpetatud,“ arvab ta.

Liis lisab, et temalt on palju küsitud, miks ta saatest lahkub. „Naljaga pooleks on põhjused – Helmed, kortsud ja küttehinna tõus. Aga tegelikult on kõik hästi. Tulevikuvisioon on fokusseeritud ja asjad väga optimistlikud. Töötegemise isu on ja jääb alati,“ selgItab ta.

Eelmisel hooajal istus naise kõrval aga Mihkel Raud. „Kindlasti leidub minus seda püssirohtu, et veel vähemalt sama pikalt jätkata ning reetlinnalikult ekraanil särada. Enamjaolt olen ju teles ning raadios teinud otse-eetrit ning see kogemus on väga suureks plussiks. See annab oskuse ootamatutele olukordadele kiiresti reageerida – kas siis juhtub tehnikaga midagi või ei jõua intervjueeritav õigeks ajaks kohale. Kõike võib juhtuda! Mulle meeldib, et telesaade on meeskonnatöö ning ka seda toetab minu senine kogemus meedias,“ ütles Lusmägi saatejuhina alustades TV3 pressiteate vahendusel.