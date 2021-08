HÜVASTI, „DUUBEL“! TV3 telesaade lõpetas tegevuse. Liis Lusmägi: virisemine oleks kurjast

Ka „Duubli“ saatejuht Liis Lusmägi teatas sotsiaalmeedias, et saatega on lõpp. „Ja saigi läbi üks kena etapp minu elus. Võib öelda, et asi on lõpetatud. Alles on jäänud rohke teadmistepagas, vankumatu eetrinärv, säravad silmad ning oskus olla olemas. Ma ei ole kurb. Olen kogemuse eest tänulik. Olen asjade käiguga rahul ja virisemine oleks kurjast. Hästi sai tehtud ja õigel ajal lõpetatud,“ selgitas ta.

Liis lisab, et temalt on palju küsitud, miks ta saatest lahkub. „Naljaga pooleks on põhjused – Helmed, kortsud ja küttehinna tõus. Aga tegelikult on kõik hästi. Tulevikuvisioon on fokusseeritud ja asjad väga optimistlikud. Töötegemise isu on ja jääb alati,“ selgItab ta.