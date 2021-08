ÕNNESOOVID! Liisa Oviir kihlus puhkusereisil kallimaga 

Liisa ja Evari suhe tuli avalikuks 2019. aastal, kui üheskoos lõbutseti Harku valla õiguste taastamise 28. aastapäeva tänuüritusel uue kaaslase seltsis. Liisa kehakeel ei andnud võimalust kaksipidi mõistmiseks – ta nägi ilmselgelt armunud välja ja paaril jagus pilke vaid teineteisele. „Minu elus on tõesti üks armas inimene. Tema nimi on Evar (42) ja ta töötab IT-valdkonnas,“ kinnitas Liisa, et nad on Evariga koos olnud juba mõnda aega, Kroonikale.