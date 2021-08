Rainer Vakra muinasjutulisest kodutalust: siin juba igav ei hakka, seetõttu on see lastele kasvamiseks väga hea keskkond  

„Minu isa Andres on samamoodi kõik oma lapsepõlve suved siin veetnud, nagu minagi, ja ma loodan, et ka minu kolm poega veedavad tulevikus siin mõnusasti aega,“ ütleb Rainer.

Rainer ütleb, et maal ei jäänud aega rumaluste tegemiseks, sest need juhtuvad just siis, kui lapsed soovivad tähelepanu saada või neil on igav. „Siin juba igav ei hakka, seetõttu on see lastele kasvamiseks väga hea keskkond.“