ARVUSTUS | Unustage „Tenet“! „Õiglus 2“ on film, mis peaks maailmale Eestit tutvustama 

Meeltmööda on ka tegelaste katsetused näidelda üllatunud inimest. Selgub, et stsenaariumi pähe tuupimine ning eesootavate sündmuste teadmine võib olla halb asi. Kohe üldse ei mõju usutavalt, kui ootamatult tule alla sattunud karakterid juba esimese lasu keskel vastast endapoolse tinavalanguga kostitavad.

Kõnealuse šedöövri vaieldamatud tipphetked saabuvad siis, kui ekraanil on Ahto (Toomas Aria) ja Helen Kõpp (Helen Kõpp). Ma pole eal näinud kahte filmitegelast, kellevaheline keemia oleks väheusutavam kui nende oma. Ja ometi läheb süda soojaks, kui näen neid Soomes restoranis pitsat tellimas või kui Ahto käsib Helenil end pidulikult riidesse panna, et saaks siis naisele suvalises kohvikus abieluettepaneku teha.

John McClane, Rambo, Terminaator, John Matrix, Ahto – just need on filmiajaloo kõige kõvemad märulistaarid.

Pärleid stsenaariumis leidub teisigi. Näiteks on tund ja viisteist minutit kestvas filmis pühendatud mõned sekundid sellele, kuidas Helen ei suuda enda reisikohvrit korralikult auto pagasiruumi panna. Kindlasti ei tohiks unustada ka momenti, mil Ahto pildistab nutitelefoniga korrumpeerunud võmmi ning laseb fotod ilmutada, et neid siis enda pruudile demonstreerida.

Grandioosse lõpulahingu tarbeks on aga kohale kärutatud Eestimaa kõige käpardlikumad kaagid, kes teevad kõik endast oleneva, et Ahto kuulide ette hüpata. Seda pigem kujundlikult, sest filmis leiduvad kaskadööritrikid on kohmakad ja aeglased, ent sellest hoolimata armastusega tehtud.

Olen teile ette kandnud nii mõnegi seiga, mida „Õiglus 2“ vaadates näha saab. Ei tasu aga meelt heita, et filmielamus on seetõttu rikutud. Tegemist on vaid jäämäe tipuga. Toomas Aria verivärske märul on sääraste momentide kogumik ning nende lihtlabane kirjeldamine ei suuda kõnealustele hetkedele au teha. Linateost peab omaenda silmadega nägema, et seda toredust uskuda. Vastasel juhul ei saagi te kunagi teada, mis ühendab Christopher Nolani „Tenetit“ ja Toomas Aria „Õiglus 2“!