Karl Robert Saaremäe: „Kõige tänamatum on see, kui näitleja peab oma rolle võrdlema.“

TEATER VÕI KINO? „Ühest vastust sellele pole. Ma olen avatud kõigele ja teen heas mõttes igasuguseid asju,“ tunnistab noor näitleja Karl Robert Saaremäe. Foto: Aldo Luud

„Teater ja kino on väga erinevad meediumid ning kaamera ees ja laval sündivaid rolle võrrelda on üsna keeruline. Et mitte öelda võimatu,“ tõdeb noor, vaid neli aastat tagasi Viljandi kultuuriakadeemia lõpetanud näitleja Karl Robert Saaremäe, kel on seljataga juba kolme mängufilmi – „Talve“, „Kuulsuse narrid“ ja „Apteeker Melchior“ – kogemus ning pagasis ka kuhjaga näitlejatöid teatris.