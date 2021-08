Igor Gräzin: „Kui ma nägin, kuidas Moskva tänaval jääb tank punase tule taha seisma, mõistsin, et sellest riigipöördest ei saa asja.“ 

OTSE SÜNDMUSKOHALT: „Rahvas tänavail oli pigem humoorikas tujus: sõimati, räägiti roppe anekdoote. Ma ei tajunud kordagi, et inimesed oleksid olnud hirmul,“ meenutab Igor Gräzin 1991. aasta putšipäevade aegset meelsust Moskva tänavail. Foto: Loreen Pulk

„Venelased ei oska putši teha. Gorbatšovil oli arusaam, et tema kaastöötajad on viimased käpardid, kellel ei tule mitte midagi välja – ja tal oli õigus! Gorbatšov oleks muidugi ise ka Nõukogude Liidu ära lõpetanud, lihtsalt teistmoodi,“ mõtiskleb Igor Gräzin, kes viibis putši alguses Moskvas. Siin on Gräzini jutustus, millise kuju on 30 aasta tagused päevad tema mälus võtnud.